Gernsheim (dpa/lhe) - Bei einer Kollision mit einem Auto bei Gernsheim ist ein 33 Jahre alter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigem Erkenntnisstand habe der 33-Jährige aus einem Feldweg kommend auf die Bundesstraße 426 fahren wollen als er beim Überqueren von dem Pkw erfasst worden sei. Der 37-jährige Autofahrer wurde nach Angaben der Polizei nicht verletzt.