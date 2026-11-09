Unfälle: E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall in Uhlstädt-Kirchhasel

Uhlstädt-Kirchhasel (dpa/th) - Ein 49 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ums Leben gekommen. Der Mann sei nach bisherigen Erkenntnissen auf einer stark abschüssigen Strecke aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er sei über einen Grünstreifen gefahren und mehrere Meter über den Asphalt gerutscht. Dabei habe er schwerste Verletzungen erlitten.