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Unfälle E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall in Uhlstädt-Kirchhasel

Ein 49-jähriger E-Bike-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab und stürzt. Er stirbt noch am Unfallort.

Unfälle: E-Bike-Fahrer stirbt bei Unfall in Uhlstädt-Kirchhasel
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E-Bike-Fahrer stirbt nach Unfall in Uhlstädt-Kirchhasel (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Uhlstädt-Kirchhasel (dpa/th) - Ein 49 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ums Leben gekommen. Der Mann sei nach bisherigen Erkenntnissen auf einer stark abschüssigen Strecke aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er sei über einen Grünstreifen gefahren und mehrere Meter über den Asphalt gerutscht. Dabei habe er schwerste Verletzungen erlitten. 

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Ein Ersthelfer und ein Notarzt hätten versucht, ihn wiederzubeleben, doch er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Einen Fahrradhelm habe er nicht getragen. Die Ermittler suchen Zeugen, die etwas zum Fahrverhalten des Radfahrers oder zum Unfall sagen können. Die Ermittlungen dauern an.