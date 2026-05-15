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  4. Duo stürzt mit E-Scooter: Junge schwer verletzt

Unfälle Duo stürzt mit E-Scooter: Junge schwer verletzt

Zwei Jungen stürzen mit einem E-Scooter, einer der beiden wird schwer verletzt. Was die Polizei jetzt vermutet.

Unfälle: Duo stürzt mit E-Scooter: Junge schwer verletzt
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Der Notarzt kam mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Aschheim (dpa/lby) - Zwei Jungen sind bei einem Sturz mit einem E-Scooter nahe München verletzt worden - einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Zwölfjähriger mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Notarzt sei mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort in Aschheim bei München gekommen. Der andere, 13 Jahre alte Junge wurde laut Polizei nur leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden. 

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Demnach gehörte der E-Scooter einem älteren Freund der beiden. Es bestehe der Verdacht, dass der Roller schneller fahren könne, als erlaubt sei, teilte die Polizei mit. Der Scooter werde jetzt von der Verkehrspolizei untersucht.