Aschheim (dpa/lby) - Zwei Jungen sind bei einem Sturz mit einem E-Scooter nahe München verletzt worden - einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Zwölfjähriger mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Notarzt sei mit einem Rettungshubschrauber zum Unfallort in Aschheim bei München gekommen. Der andere, 13 Jahre alte Junge wurde laut Polizei nur leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden.