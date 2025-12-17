Unfälle: Drei Schwerverletzte bei Unfall im Kyffhäuserland

Hachelbich (dpa/th) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Hachelbich (Landkreis Kyffhäuserland) sind mindestens drei Menschen schwer verletzt worden. Aus noch unbekannten Gründen war ein 26-Jähriger am Mittwoch laut der Polizei mit seinem Fahrzeug auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto kollidiert. Im Anschluss prallte noch ein weiteres Auto, welches sich hinter dem Verursacherfahrzeug befand, in den Unfall.