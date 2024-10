Unfälle: Drei Menschen bei Unfall auf A4 bei Stadtroda verletzt

Stadtroda (dpa/th) - Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 4 auf Höhe der von Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) verletzt worden. Zwei Pkw waren am Dienstagabend in Richtung Dresden unterwegs, als der 38 Jahre alte Fahrer des einen Autos nach Angaben der Polizei den Fahrstreifen wechselte. Dabei kam es zur Kollision, bei der das zweite Auto gegen eine Leitplanke prallte. Sowohl der 20 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos als auch sein 38 Jahre alter Beifahrer seien schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden.