Unfälle Drei Menschen bei Autounfall schwer verletzt
dpa 16.11.2025 - 11:02 Uhr
Ein Auto stößt in Neumarkt in der Oberpfalz mit einem anderen Wagen zusammen. Die Insassen verletzen sich schwer.
Nach der Werbung weiterlesen
Eine 79-Jährige geriet demnach am Samstag mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort sei sie mit dem Auto einer 18-Jährigen frontal zusammengestoßen. Dabei verletzten sich die beiden Fahrerinnen und der 20 Jahre alte Beifahrer der 18-Jährigen schwer, aber nicht lebensgefährlich, wie es hieß. Sie kamen in Kliniken.
Zur Unfallaufnahme sei die B8 komplett gesperrt worden. Auch ein Gutachter sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort gewesen. Die Polizei ermittele zur Unfallursache.