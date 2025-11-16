Unfälle: Drei Menschen bei Autounfall schwer verletzt

Eine 79-Jährige geriet demnach am Samstag mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort sei sie mit dem Auto einer 18-Jährigen frontal zusammengestoßen. Dabei verletzten sich die beiden Fahrerinnen und der 20 Jahre alte Beifahrer der 18-Jährigen schwer, aber nicht lebensgefährlich, wie es hieß. Sie kamen in Kliniken.