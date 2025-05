Unfälle: Drei Autos stoßen zusammen - vier Menschen verletzt

Lechbruck am See (dpa/lby) - Vier Menschen sind bei Zusammenstößen dreier Autos bei Lechbruck am See (Landkreis Ostallgäu) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 81 Jahre alter Mann wollte mit seinem Auto am Freitagmittag nach links abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Er übersah dabei das entgegenkommende Auto eines 71-Jährigen und prallte mit diesem zusammen. Der Wagen des 71-Jährigen schlitterte laut Polizei in ein weiteres Auto.