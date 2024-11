Innsbruck (dpa/lby) - Ein Bergsteiger aus dem Raum München ist in Österreich tödlich verunglückt. Der 40-Jährige habe auf einem Schneefeld in Tirol den Halt verloren und sei über felsiges Gelände in die Tiefe gestürzt, berichtete die Polizei Tirol. Der Unfall ereignete sich am Samstag.