Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Ein Busfahrer ist wegen eines medizinischen Notfalls bewusstlos geworden und mit dem Reisebus gegen eine Mauer geprallt. Der 60-Jährige starb später in einem Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Todesursache sei aber nicht der Unfall am späten Samstagabend, sondern der medizinische Notfall gewesen.