Burgebrach (dpa/lby) - Ein Ultraleichtflugzeug ist in Burgebrach (Landkreis Bamberg) in ein Toilettenhaus geflogen. Nach Polizeiangaben verletzte sich der 73-jährige Pilot dabei schwer. Demnach war der Mann wegen eines aufziehenden Gewitters im Landeanflug, als sein Flieger von einer Windböe erfasst wurde. Die Maschine sei daraufhin frontal gegen das Haus geschleudert worden. Der 73-Jährige erlitt schwere Verletzungen, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Laut Polizei entstand ein Schaden von knapp 40.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.