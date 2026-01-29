 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Bodenplatte bricht an Tramhaltestelle ein – Frau stürzt

Unfälle Bodenplatte bricht an Tramhaltestelle ein – Frau stürzt

An einer Tramhaltestelle in München entsteht plötzlich ein Loch im Wartebereich. Eine Frau sackt ein und verletzt sich. Jetzt ermittelt die Polizei.

Unfälle: Bodenplatte bricht an Tramhaltestelle ein – Frau stürzt
1
An einer Münchner Tramhaltestelle bricht eine Bodenplatte im Wartebereich ein und sorgt für einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

München (dpa/lby) - An einer Tramhaltestelle in München hat sich eine Frau verletzt, nachdem im Wartebereich eine Bodenplatte weggebrochen war. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wartete die Frau am Donnerstag an der Haltestelle in der Dachauer Straße auf die Tram. Beim Einsteigen sei die Bodenplatte weggebrochen und die Frau mit einem Bein in den Untergrund gestürzt. Sie habe sich Verletzungen bislang unbekannter Art zugezogen, hieß es weiter. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Über den Vorfall hatte zuerst die "Abendzeitung" berichtet.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen auf. Für die Bodenplatten an der Haltestelle seien die Stadtwerke München zuständig, sagte die Sprecherin.

Erst im Herbst waren in Laim im Baufeld der Tram-Westtangente Hohlräume im Boden im Bereich eines U-Bahnbauwerks in der Gotthardstraße festgestellt worden. Aus Sicherheitsgründen war damals ein Abschnitt der Fürstenrieder Straße gesperrt und der Verkehr umgeleitet worden.