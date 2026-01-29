Unfälle: Bodenplatte bricht an Tramhaltestelle ein – Frau stürzt

München (dpa/lby) - An einer Tramhaltestelle in München hat sich eine Frau verletzt, nachdem im Wartebereich eine Bodenplatte weggebrochen war. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wartete die Frau am Donnerstag an der Haltestelle in der Dachauer Straße auf die Tram. Beim Einsteigen sei die Bodenplatte weggebrochen und die Frau mit einem Bein in den Untergrund gestürzt. Sie habe sich Verletzungen bislang unbekannter Art zugezogen, hieß es weiter. Zur weiteren Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Über den Vorfall hatte zuerst die "Abendzeitung" berichtet.