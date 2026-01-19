 
  6. Bewusstloser Arbeiter von Baugerüst gerettet

Unfälle Bewusstloser Arbeiter von Baugerüst gerettet

Arbeiter bemerken, dass ein Kollege regungslos auf einem Baugerüst liegt. Die Feuerwehr rückt an. Wichtige Fragen sind noch offen.

Unfälle: Bewusstloser Arbeiter von Baugerüst gerettet
1
Die Höhenrettung der Feuerwehr hat den Mann geborgen und an den Rettungsdienst übergeben. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Jena (dpa/th) - Ein Arbeiter ist in Jena bewusstlos auf einem Baugerüst zusammengebrochen und von der Feuerwehr geborgen worden. Arbeitskollegen bemerkten die Notlage des 33-Jährigen am Morgen und alarmierten die Rettung, wie die Stadtverwaltung Jena mitteilte. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um zu dem Bauarbeiter zu gelangen. Der Mann kam in eine Klinik. Schwere und Art möglicher Verletzungen waren zunächst unbekannt.

Zuerst hieß es, der Bauarbeiter sei von einer Stahlplatte am Kopf getroffen worden. Ein Sprecher der Jenaer Polizei teilte jedoch mit, dass auch ein gesundheitliches Problem als Ursache im Raum stehe.