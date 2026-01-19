Unfälle: Bewusstloser Arbeiter von Baugerüst gerettet

Jena (dpa/th) - Ein Arbeiter ist in Jena bewusstlos auf einem Baugerüst zusammengebrochen und von der Feuerwehr geborgen worden. Arbeitskollegen bemerkten die Notlage des 33-Jährigen am Morgen und alarmierten die Rettung, wie die Stadtverwaltung Jena mitteilte. Die Feuerwehr setzte eine Drehleiter ein, um zu dem Bauarbeiter zu gelangen. Der Mann kam in eine Klinik. Schwere und Art möglicher Verletzungen waren zunächst unbekannt.