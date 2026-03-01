Unfälle: Betrunkener verursacht zwei Unfälle und wird schwer verletzt

Demnach prallte der 40-Jährige in der Nacht zum Sonntag zunächst im oberbayerischen Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto und flüchtete von der Unfallstelle. Kurz darauf kam er auf seiner Weiterfahrt im schwäbischen Rain (Landkreis Donau-Ries) von der Fahrbahn ab. Sein Wagen überschlug sich mindestens fünfmal, hieß es, und kam auf einem Acker zum Stehen.