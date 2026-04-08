 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Betrunkene fährt Fußgänger an – 70-Jähriger schwer verletzt

Unfälle Betrunkene fährt Fußgänger an – 70-Jähriger schwer verletzt

Ein 70-Jähriger wird in Heinersdorf bei Wurzbach von einer betrunkenen Autofahrerin erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt, ein Gutachter soll den Unfallhergang klären.

Unfälle: Betrunkene fährt Fußgänger an – 70-Jähriger schwer verletzt
1
Ein 70-Jähriger wurde in Heinersdorf bei Wurzbach von einer betrunkenen Autofahrerin angefahren. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Wurzbach (dpa/th) - Ein 70-Jähriger ist in Heinersdorf bei Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) von einer betrunkenen Autofahrerin angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die 42-jährige Fahrerin am Dienstagnachmittag von der Straße ab und prallte dann mit ihrem Auto gegen den Mann, der sich auf dem Gehweg befand. Den Angaben zufolge wurde der Mann dabei schwer verletzt und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Nach der Werbung weiterlesen

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. Den Angaben zufolge wurde der Beschuldigten Blut abgenommen und der Führerschein entzogen. Um den Ablauf des Unfalls zu klären, setzte die Polizei zudem einen Gutachter ein. Die Ermittlungen laufen, hieß es.