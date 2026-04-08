Unfälle: Betrunkene fährt Fußgänger an – 70-Jähriger schwer verletzt

Wurzbach (dpa/th) - Ein 70-Jähriger ist in Heinersdorf bei Wurzbach (Saale-Orla-Kreis) von einer betrunkenen Autofahrerin angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die 42-jährige Fahrerin am Dienstagnachmittag von der Straße ab und prallte dann mit ihrem Auto gegen den Mann, der sich auf dem Gehweg befand. Den Angaben zufolge wurde der Mann dabei schwer verletzt und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.