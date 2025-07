Alles für ein Selfie

Urlaubsregionen wie Südtirol, das Aostatal oder Venetien sind auch bei deutschen Urlaubern sehr beliebt. Derzeit seien viele Wege überfüllt, oft von schlecht ausgerüsteten Ausflüglern, sagte Dellantonio. So mussten die Bergretter kürzlich einen 30-Jährigen retten, der in Turnschuhen einen 3.600 Meter hohen Gipfel erklimmen wollte. In der Nacht habe er schließlich um Hilfe gerufen, weil es ihm kalt geworden sei.