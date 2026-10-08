Unfälle Bei Regen: Zusammenstoß auf Kreuzung - Fahrerin stirbt
dpa 08.10.2026 - 23:38 Uhr
In Neustadt in Sachsen endet die Begegnung zweier Autos tödlich für eine ältere Fahrerin. Die Rettungskräfte können nichts mehr für sie tun.
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Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Autos wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.