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Unfälle Bei Regen: Zusammenstoß auf Kreuzung - Fahrerin stirbt

In Neustadt in Sachsen endet die Begegnung zweier Autos tödlich für eine ältere Fahrerin. Die Rettungskräfte können nichts mehr für sie tun.

Unfälle: Bei Regen: Zusammenstoß auf Kreuzung - Fahrerin stirbt
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Die Frau war zuvor noch aus ihrem Wagen befreit worden. (Symbolbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Neustadt in Sachsen (dpa/sn) - Eine 83-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Neustadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge tödlich verletzt worden. Bei starkem Regen waren am Abend zwei Autos im Ortsteil Oberottendorf zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte.

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Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Autos wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Einzelheiten zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.