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Unfälle Bei Erfurt gegen Leitplanke geprallt - Fahrer verletzt

Ein Auto prallt auf der A71 bei Erfurt gegen die Leitplanke und schleudert über die Fahrbahn. Der Fahrer wird leicht verletzt und die Reinigungsarbeiten ziehen sich über Stunden.

Unfälle: Bei Erfurt gegen Leitplanke geprallt - Fahrer verletzt
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Bei dem Unfall verliert das Auto Öl auf der kompletten Fahrbahn - es kommt zu einer Vollsperrung. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Ein Fahrer ist mit seinem Auto auf der A71 bei Erfurt gegen die Leitplanke geprallt und über die Fahrbahn geschleudert worden. Kurz vor der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben war der Fahrer laut Polizei wohl unaufmerksam und kam rechts von der Fahrbahn ab. Demnach kam der Wagen nach dem Unfall auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, zu Geschlecht und Alter machte die Polizei keine Angaben.

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Weil das Auto bei dem Unfall kurz nach Mitternacht auf der gesamten Fahrbahn Öl verloren hatte, war die Fahrbahn in Richtung Sangerhausen für eineinhalb Stunden voll gesperrt, wie es hieß. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurden erst knapp acht Stunden nach dem Unfall beendet.