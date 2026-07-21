Unfälle: Bei Erfurt gegen Leitplanke geprallt - Fahrer verletzt

Erfurt (dpa/th) - Ein Fahrer ist mit seinem Auto auf der A71 bei Erfurt gegen die Leitplanke geprallt und über die Fahrbahn geschleudert worden. Kurz vor der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben war der Fahrer laut Polizei wohl unaufmerksam und kam rechts von der Fahrbahn ab. Demnach kam der Wagen nach dem Unfall auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt, zu Geschlecht und Alter machte die Polizei keine Angaben.