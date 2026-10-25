Limbach (dpa/sn) - Ein Autofahrer konnte am Morgen bei starken Windböen im Vogtland auf Beistand von einem Schutzengel bauen. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, war der 36-Jährige gerade im Limbacher Ortsteil Buchwald unterwegs, als sein Wagen von einem umstürzenden Baum getroffen wurde - einer massiven Fichte. "Er kam mit einem Schrecken davon", hieß es im Polizeibericht. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Limbach und Buchwald beseitigten den Baum. Für rund eine Stunde musste die Straße gesperrt werden. Der Schaden wurde auf 10.000 Euro beziffert.