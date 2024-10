Aletshausen (dpa/lby) - Bei einem Zugunglück an einem Bahnübergang in Schwaben ist eine Frau verletzt worden. Die Bergung der Frau aus ihrem schwer beschädigten Auto dauere noch an, teilte die Polizei mit. Der Wagen der Frau war demnach am Morgen an einem Bahnübergang in Aletshausen (Landkreis Günzburg) mit einem herannahenden Zug zusammengestoßen. Wie schwer die Frau verletzt wurde, ist noch unklar. Auch die Unfallursache wird noch ermittelt. Der Streckenabschnitt zwischen Günzburg und Mindelheim bleibt wegen des Einsatzes gesperrt. Reisende werden gebeten, ihre Verbindungen zu überprüfen.