Augsburg (dpa/lby) - Ein 26-Jähriger ist bei einem Auffahrunfall auf der B17 in Augsburg schwer verletzt worden. Der verletzte Pkw-Fahrer konnte geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des am Unfall beteiligten Lkw blieb unverletzt. Die Bergung der zerstörten Fahrzeuge dauerte am frühen Morgen noch an. Die B17 war deshalb zwischen den Anschlussstellen Stuttgarter Straße und Holzweg gesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wisse man noch nicht, teilte die Polizei mit.