Der 90-Jährige wollte demnach am Freitag in Karbach außerorts auf einer Kreuzung links abbiegen. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 54 Jahre alte Fahrer des Wagens aus der Gegenrichtung erlitt den Angaben zufolge einen Schock und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Würzburg zog zur Unfallklärung einen Sachverständigen hinzu, wie es hieß.