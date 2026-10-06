Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden ist ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall gestorben. Der Mann kam am Dienstagvormittag mit seinem Wagen im Stadtteil Biebrich von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrsschild, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall sei der Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er einige Stunden später starb. Die Polizei schließt derzeit einen medizinischen Notfall als Unfallursache nicht aus. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht genannt.