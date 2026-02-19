Unfälle: Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw in Saalfeld

Saalfeld/Saale (dpa/th) - Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist in Saalfeld (Saale) tödlich verunglückt. Sein Wagen prallte auf der Bundesstraße in Richtung Reichmannsdorf frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.