 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw in Saalfeld

Unfälle Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw in Saalfeld

Ein Unfall auf der Bundesstraße bei Reichmannsdorf endet tödlich für einen 49-Jährigen. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Unfälle: Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw in Saalfeld
1
Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Saalfeld/Saale (dpa/th) - Ein 49 Jahre alter Autofahrer ist in Saalfeld (Saale) tödlich verunglückt. Sein Wagen prallte auf der Bundesstraße in Richtung Reichmannsdorf frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Autofahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 48 Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Nach der Werbung weiterlesen

Der 49-Jährige hatte laut Zeugenaussagen vor dem Unfall am Mittwoch mehrere Fahrzeuge überholt, bevor es zu dem Zusammenstoß kam. Die Ermittlungen zum Hergang sind laut Polizei jedoch bisher nicht abgeschlossen. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 65.000 Euro entstanden.