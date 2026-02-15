Unfälle: Autofahrer rast durch Nürnberg und greift Polizisten an

Als das stark beschädigte Auto nicht mehr fahrbereit war, flüchteten zwei Mitfahrer zu Fuß. Der 22-Jährige und der 35-Jährige konnten jedoch wenig später gestoppt werden. Eine Streife nahm schließlich auch den 33 Jahre alten Fahrer fest. Dabei trat der Mann einen Polizisten gegen den Oberkörper und verletzte ihn leicht. Zudem beleidigte und bespuckte er die Beamten.