Erfurt (dpa/th) - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 71 zwischen Erfurt-Nord und Sömmerda-Süd mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler geprallt und wurde lebensgefährlich verletzt. Der 52-Jährige kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er war demnach am Samstagnachmittag nach rechts von der Autobahn abgekommen, fuhr einen Hang hoch und rammte dort den Pfeiler. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.