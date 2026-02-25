Bad Klosterlausnitz (dpa/th) - Ein 48-Jähriger ist mit seinem Auto in einen abbremsenden Lkw gekracht und schwer verletzt worden. Der 64-jährige Fahrer eines Lastwagens habe vor einem Kreisverkehr an der Autobahnauffahrt zur A9 bei Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) bremsen müssen, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer habe das offenbar zu spät gemerkt und sei in den Lkw gefahren. Er wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.
Unfälle Autofahrer kracht in Lkw - schwer verletzt
dpa 25.02.2026 - 09:33 Uhr