Ingolstadt (dpa/lby) - Ein 69 Jahre alter Autofahrer hat in Karlskron (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) eine Schülerin auf ihrem Rad angefahren. Die 12-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Deubling gegen halb fünf die örtliche Staatsstraße Richtung Ingolstadt überqueren wollen, wie die Polizeiinspektion Schrobenhausen mitteilte. Bei dem Aufprall wurde das Mädchen demnach schwer verletzt und danach ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Ein Gutachten soll nun den genauen Unfallhergang aufklären. Den Sachschaden an Auto und Fahrrad schätzte die Polizei auf etwa 4.500 Euro.