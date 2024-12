Bischofswiesen (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist einem zehn Jahre alten Jungen in Bischofswiesen (Kreis Berchtesgadener Land) über den Fuß gefahren. Zu dem Unfall kam es am Nachmittag vor dem Hintereingang eines Einkaufszentrums, wie die Polizei mitteilte. Der Zehnjährige kam in ein Krankenhaus. Der 35 Jahre alte Fahrer des Autos sei zu schnell gewesen, hieß es weiter.