Hohenau (dpa/lby) - Ein 35 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ums Leben gekommen. Der Traktorfahrer sei mit seiner Landmaschine und einem Anhänger rückwärts in eine Tankstelle in Hohenau (Landkreis Freyung-Grafenau) gefahren, teilte die Polizei mit. Der auf der Straße fahrende Wagen sei dann mit der Gabel, die vorn an dem Traktor angebracht war, zusammengestoßen.