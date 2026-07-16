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Unfälle Auto von Ehepaar prallt auf Lastwagen und wird mitgeschleift

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit: Das Auto eines Paares wird auf der Autobahn teilweise unter einem Lastwagen eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer spürt zwar einen Ruck, zieht den Wagen aber einfach mit.

Unfälle: Auto von Ehepaar prallt auf Lastwagen und wird mitgeschleift
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Die Feuerwehr befreite das Ehepaar nach dem Unfall aus dem Auto. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa

Erlangen (dpa/lby) - Ein Auto ist auf der Autobahn 3 bei Erlangen unter einen Sattelzug geraten und rund 400 Meter mitgeschleift worden. Das Ehepaar im Wagen wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 58-Jährige und der 60-Jährige waren am Mittwochmorgen in Richtung Passau unterwegs, als das Fahrzeug den Angaben nach aus Unachtsamkeit der Fahrerin vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen geriet und dort gegen einen Lastwagen stieß.

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In der Folge schob sich das Auto laut Polizei bis zur Windschutzscheibe unter den Anhänger des Sattelzugs und verkeilte sich dort. Der 57-jährige Fahrer des Lastwagens habe einen Ruck bemerkt, sein Gespann vorsichtig auf den Seitenstreifen gelenkt - und das Auto dabei hunderte Meter mitgezogen. 

Die Feuerwehr befreite das Ehepaar aus dem Auto. Der 60-Jährige und seine 58 Jahre alte Frau kamen in eine Klinik, die sie laut Polizei aber noch am selben Tag wieder verlassen konnten.