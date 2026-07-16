Unfälle: Auto von Ehepaar prallt auf Lastwagen und wird mitgeschleift

Erlangen (dpa/lby) - Ein Auto ist auf der Autobahn 3 bei Erlangen unter einen Sattelzug geraten und rund 400 Meter mitgeschleift worden. Das Ehepaar im Wagen wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die 58-Jährige und der 60-Jährige waren am Mittwochmorgen in Richtung Passau unterwegs, als das Fahrzeug den Angaben nach aus Unachtsamkeit der Fahrerin vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen geriet und dort gegen einen Lastwagen stieß.