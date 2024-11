Unfälle: Auto und Lkw prallen zusammen - zwei Tote

Lam (dpa/lby) - Bei einem Zusammenprall eines Autos mit einem Lastwagen im Kreis Cham in der Oberpfalz sind zwei Menschen ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Das Auto eines 82 Jahre alten Mannes prallte an einer Kreuzung mit einem Lastwagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer habe nach ersten Erkenntnissen nach rechts abbiegen wollen und habe dabei am Montagnachmittag vermutlich den herannahenden Lastwagen übersehen.