Unfälle: Auto und Holztransporter stoßen zusammen - Mann stirbt

Königsdorf (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Holztransporter auf der B11 in Königsdorf (Bad Tölz-Wolfratshausen) ist der 63 Jahre alte Pkw-Fahrer gestorben. Der Mann habe an einer Kreuzung die Vorfahrt des Transporters missachtet, teilte die Polizei mit. Demnach wurde der 63-Jährige durch den Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 64 Jahre alte Transporterfahrer habe einen Schock erlitten.