Unfälle Auto und Holztransporter stoßen zusammen - Mann stirbt

An einer Kreuzung übersieht ein Autofahrer, dass ein Lkw Vorfahrt hat. Es kommt zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Ein 63-Jähriger starb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Königsdorf (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Holztransporter auf der B11 in Königsdorf (Bad Tölz-Wolfratshausen) ist der 63 Jahre alte Pkw-Fahrer gestorben. Der Mann habe an einer Kreuzung die Vorfahrt des Transporters missachtet, teilte die Polizei mit. Demnach wurde der 63-Jährige durch den Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 64 Jahre alte Transporterfahrer habe einen Schock erlitten.

Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzte die Polizei auf 20.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft habe angeordnet, dass ein Sachverständiger zur Klärung des Hergangs eingesetzt werden solle, hieß es weiter. Sowohl das Auto als auch der Lkw wurden abgeschleppt.