Weimar (dpa/th) - Ein Auto und ein Linienbus sind an einer Kreuzung in Weimar zusammengestoßen. Sechs Busfahrgäste im Alter bis zu 76 Jahren wurden bei dem Unfall am Donnerstagvormittag leicht verletzt, wie die Polizei Weimar am Freitag mitteilte. Darunter ist auch ein einjähriges Kind. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Der Unfall passierte an einer Kreuzung der Bundesstraßen B7 und B85.