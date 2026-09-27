Unfälle: Auto überschlägt sich - zwei Leichtverletzte

Rothenbuch (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Bus und einem Auto in Rothenbuch (Landkreis Aschaffenburg) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ihr Auto überschlug sich, nachdem es mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammengeprallt war, wie ein Polizeisprecher sagte. Den Angaben zufolge landete der Wagen auf dem Dach. Der Busfahrer blieb laut dem Sprecher unverletzt. Es befanden sich keine Fahrgäste in dem Fahrzeug.