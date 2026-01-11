Aschaffenburg (dpa/lby) - Ein Auto ist im unterfränkischen Aschaffenburg gegen eine Tunnelwand gefahren und hat sich überschlagen. Das Fahrzeug sei auf dem Dach zum Liegen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Fahrerin und ihr Beifahrer seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Der Wagen sei zuvor aus bisher ungeklärter Ursache gegen 1.00 Uhr in der Nacht zum Sonntag gegen einen Bordstein gefahren und dann gegen die Wand geprallt. Ein Abschleppfahrzeug habe das Wrack bergen müssen.