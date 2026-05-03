Hohenstein (dpa/th) - Ein Autofahrer ist in Hohenstein (Landkreis Nordhausen) von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Von den fünf Menschen, die im Auto saßen, kamen zwei ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die anderen erlitten bei dem Unfall am Samstagabend leichte Verletzungen, wie es hieß. Der 23 Jahre alte Fahrer war laut Polizei in einer Rechtskurve von der Landesstraße 2062 abgekommen. Den Schaden schätzen die Beamten auf einen Betrag im hohen vierstelligen Bereich.