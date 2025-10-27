Marktschellenberg (dpa/lby) - Eine Autofahrerin hat sich im Berchtesgadener Land mit ihrem Wagen überschlagen und wurde dabei schwer verletzt. Die 42-Jährige war am Sonntagabend bei Marktschellenberg aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen der Frau prallte gegen die Leitplanke, überschlug sich und kam erst nach etwa 100 Metern auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm weitere Ermittlungen zur Unfallursache auf.