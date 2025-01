Ansbach - Ein Autofahrer hat in Ansbach mit seinem Wagen ein Brückengeländer durchbrochen und ist rund drei Meter tief in einen Fluss gestürzt. Der 60-Jährige habe sich offenbar selbst aus dem massiv beschädigten Fahrzeug befreien können, teilte die Polizei am Abend mit. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde er leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.