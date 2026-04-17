Schleusingen (dpa/th) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 73 bei Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) ist am Donnerstagabend ein 63-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge geriet sein Auto bei Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen mehrere Leitplanken. Das Fahrzeug kam demnach entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen und war nicht mehr fahrbereit. Wegen Reparaturarbeiten bleiben Sperrungen bis voraussichtlich Mitte nächster Woche bestehen.