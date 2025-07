Saalburg-Ebersdorf (dpa/th) - Das Auto eines 64-Jährigen ist in die Talsperre Bleiloch gerollt und dort versunken. Der Mann hielt am Mittwochabend mit seinem Geländewagen unterhalb des Wetterawegs in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) an, um Fotos zu schießen, wie die Polizei mitteilte. Als er das auf einer schrägen Ebene abgestellte Auto verließ, rollte es demnach bergab ins Wasser und versank vollständig.