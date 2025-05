Unfälle: Auto prallt gegen Rettungswagen auf Einsatzfahrt

Selb (dpa/lby) - Ein Autofahrer ist in Oberfranken gegen einen Rettungswagen geprallt. Der 25-Jährige soll diesen übersehen haben, als er am Samstag von einem Grundstück in Selb (Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge) auf eine Straße fuhr, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Rettungswagen vorher das Blaulicht und kurz vor dem Zusammenstoß auch das Martinshorn eingeschaltet. Laut Polizei wurde der Schaden auf etwa 188.000 Euro geschätzt.