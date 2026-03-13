Bayreuth (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Oberfranken ist eine junge Frau gestorben. Zwei Menschen seien zudem leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach war die 23-Jährige mit ihrem Wagen auf einer Staatsstraße bei Hollfeld (Landkreis Bayreuth) unterwegs, als sie mit ihrem Auto gegen den entgegenkommenden Lastwagen prallte. Sie starb laut Polizei noch am Unfallort. Nach Angaben der Ermittler wollte der Lastwagenfahrer wohl an einer Abzweigung abbiegen und übersah dabei mutmaßlich das entgegenkommende Auto.
Unfälle Auto prallt gegen Lastwagen - eine Tote, zwei Verletzte
dpa 13.03.2026 - 12:37 Uhr