Unfälle: Auto prallt gegen Lastwagen - eine Tote, zwei Verletzte

Der 33 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde demnach leicht verletzt - ebenso wie eine Frau in einem weiteren Auto, gegen das der Wagen der 23-Jährigen nach der Kollision mit dem Lastwagen prallte. Im Auto der Verletzten saß laut Polizei auch deren vier Jahre alter Sohn, der aber unverletzt blieb. Die beiden Verletzten seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Experte soll der Polizei bei den Ermittlungen zur genauen Ursache und zum genauen Ablauf helfen.