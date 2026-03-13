 
Unfälle Auto prallt gegen Lastwagen - eine Tote, zwei Verletzte

Eine 23-Jährige ist mit ihrem Wagen in Oberfranken unterwegs, als sie mit dem Auto gegen einen Sattelzug prallt.

Laut Polizei starb die 23-Jährige nach dem Zusammenstoß noch am Unfallort. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Bayreuth (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Oberfranken ist eine junge Frau gestorben. Zwei Menschen seien zudem leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach war die 23-Jährige mit ihrem Wagen auf einer Staatsstraße bei Hollfeld (Landkreis Bayreuth) unterwegs, als sie mit ihrem Auto gegen den entgegenkommenden Lastwagen prallte. Sie starb laut Polizei noch am Unfallort. Nach Angaben der Ermittler wollte der Lastwagenfahrer wohl an einer Abzweigung abbiegen und übersah dabei mutmaßlich das entgegenkommende Auto. 

Der 33 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde demnach leicht verletzt - ebenso wie eine Frau in einem weiteren Auto, gegen das der Wagen der 23-Jährigen nach der Kollision mit dem Lastwagen prallte. Im Auto der Verletzten saß laut Polizei auch deren vier Jahre alter Sohn, der aber unverletzt blieb. Die beiden Verletzten seien zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Experte soll der Polizei bei den Ermittlungen zur genauen Ursache und zum genauen Ablauf helfen.