Jena (dpa/th) - Ein 83 Jahre alter Mann ist in Jena mit seinem Auto auf den hinteren Teil eines Linienbusses geprallt und dabei verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Dienstagnachmittag beim Wechsel der Spur auf den Bus auf, der an der Ampelkreuzung wartete. Bei dem Unfall erlitt der Mann eine Prellung am Brustkorb und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.