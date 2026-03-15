Unfälle: Auto mit jungen Menschen verunglückt - 1 Toter, 4 Verletzte

Der Fahrer und die vier weiteren Insassen - ein 16-Jähriger, eine 16-Jährige, eine 17-Jährige und der 19-Jährige - wurden laut Polizei schwer verletzt. Sie seien teils mit dem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Der 19-Jährige sei reanimiert worden und erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, hieß es. Die Polizei ermittelt nun zusammen mit einem Gutachter den genauen Unfallhergang.