Tambach-Dietharz (dpa/th) - Bei einem nächtlichen Autounfall in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am frühen Sonntagmorgen ein Wagen mit vier Insassen ausgangs einer Rechtskurve nahezu ungebremst in ein Wohn- und Geschäftshaus gekracht.