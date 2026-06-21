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Unfälle Auto kollidiert mit historischer Kirnitzschtalbahn

Schreckmoment für Insassen der historischen Straßenbahn: Ein Auto kollidiert plötzlich mit der Bahn. Der Zusammenstoß geht glimpflich aus.

Unfälle: Auto kollidiert mit historischer Kirnitzschtalbahn
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Am Samstagvormittag ist es zu einem Zusammenstoß eines Autos mit der historischen Kirnitzschtalbahn gekommen. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa/ZB

Sebnitz (dpa/sn) - Ein offenbar unachtsamer Autofahrer ist in Sebnitz mit seinem Fahrzeug mit der historischen Kirnitzschtalbahn zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben wollte der 18-Jährige am Samstagvormittag gerade den Parkplatz Steinbruchweg verlassen, als es zur Kollision mit der Bahn kam, die auf dem Weg nach Bad Schandau war. Die 36-jährige Fahrerin und die Insassen der Bahn blieben dabei ebenso unverletzt wie der Autofahrer. An Bahn und Auto entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

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Die Kirnitzschtalbahn verkehrt seit 1898 auf einer knapp acht Kilometer langen Strecke entlang des gleichnamigen Flüsschens. Auch Hollywood-Star Kate Winslet fuhr schon in der früheren Straßenbahn, als Schaffnerin Hanna Schmitz beim Dreh für den Film "Der Vorleser".