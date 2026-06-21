Sebnitz (dpa/sn) - Ein offenbar unachtsamer Autofahrer ist in Sebnitz mit seinem Fahrzeug mit der historischen Kirnitzschtalbahn zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben wollte der 18-Jährige am Samstagvormittag gerade den Parkplatz Steinbruchweg verlassen, als es zur Kollision mit der Bahn kam, die auf dem Weg nach Bad Schandau war. Die 36-jährige Fahrerin und die Insassen der Bahn blieben dabei ebenso unverletzt wie der Autofahrer. An Bahn und Auto entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.
Unfälle Auto kollidiert mit historischer Kirnitzschtalbahn
dpa 21.06.2026 - 11:03 Uhr