Unfälle: Auto kollidiert mit historischer Kirnitzschtalbahn

Sebnitz (dpa/sn) - Ein offenbar unachtsamer Autofahrer ist in Sebnitz mit seinem Fahrzeug mit der historischen Kirnitzschtalbahn zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben wollte der 18-Jährige am Samstagvormittag gerade den Parkplatz Steinbruchweg verlassen, als es zur Kollision mit der Bahn kam, die auf dem Weg nach Bad Schandau war. Die 36-jährige Fahrerin und die Insassen der Bahn blieben dabei ebenso unverletzt wie der Autofahrer. An Bahn und Auto entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.