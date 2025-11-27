Unfälle: Auto fliegt über Gleise und überschlägt sich mehrfach

Rain (dpa/lby) - In Schwaben ist ein Auto über Bahngleise geflogen und hat sich mehrfach überschlagen. Auf Höhe eines Bahnübergangs bei Rain (Landkreis Donau-Ries) habe ein alkoholisierter 42-jähriger Autofahrer am Mittwochabend eine Kurve übersehen und sei geradeaus weitergefahren, teilte die Polizei mit. Der Wagen habe eine Leitplanke und eine Wiese überfahren, bevor er gegen einen Bahndamm geprallt und über die Schiene geflogen sei. Die Bahnstrecke sei zu dem Zeitpunkt wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt gewesen.