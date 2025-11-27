 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Auto fliegt über Gleise und überschlägt sich mehrfach

Unfälle Auto fliegt über Gleise und überschlägt sich mehrfach

Leitplanke durchbrochen, sein Auto überschlägt sich: Ein wohl betrunkener Autofahrer verpasst eine Kurve und steuert geradeaus weiter. Doch der Unfall geht gerade so glimpflich aus.

Unfälle: Auto fliegt über Gleise und überschlägt sich mehrfach
1
In der Nähe eines Bahnübergangs geriet der Autofahrer mit seinem Wagen auf die Gleise. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Rain (dpa/lby) - In Schwaben ist ein Auto über Bahngleise geflogen und hat sich mehrfach überschlagen. Auf Höhe eines Bahnübergangs bei Rain (Landkreis Donau-Ries) habe ein alkoholisierter 42-jähriger Autofahrer am Mittwochabend eine Kurve übersehen und sei geradeaus weitergefahren, teilte die Polizei mit. Der Wagen habe eine Leitplanke und eine Wiese überfahren, bevor er gegen einen Bahndamm geprallt und über die Schiene geflogen sei. Die Bahnstrecke sei zu dem Zeitpunkt wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt gewesen.

Nach der Werbung weiterlesen

Mit Unterstützung eines Ersthelfers habe der 42-Jährige den Wagen am Mittwoch selbstständig verlassen können. Ersten Erkenntnissen nach habe der 42-Jährige sich mehrere Prellungen zugezogen, hieß es. Ein Alkoholtest habe einen Wert von rund 1,7 Promille ergeben. Sein Führerschein sei von den Polizeibeamten sichergestellt worden.

Der 42-Jährige wurde den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht. Dort sei ihm auch Blut entnommen worden. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Das Auto sei mit einem Ladekran geborgen und abgeschleppt worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf eine Summe im oberen vierstelligen Bereich.