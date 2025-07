Feldkirchen (dpa/lby) - Beim Einparken ist eine Autofahrerin in Oberbayern mit ihrem Wagen in ein Schaufenster eines Cafés gefahren. Das Auto durchbrach am Mittwoch die Scheibe und landete in dem Café in Feldkirchen (Landkreis München), das zu einem Lebensmittelgeschäft gehört, wie die Polizei mitteilte. Die 60-Jährige wurde demnach verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.