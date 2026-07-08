Lunzenau (dpa/sn) - Ein E-Bike-Fahrer ist bei Lunzenau (Landkreis Mittelsachsen) nach einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Der 69-Jährige fuhr gerade von einer Nebenstraße auf eine Landstraße, als er von einem Pkw erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die 74-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.