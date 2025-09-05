Ein Auto rast am 13. August ungebremst gegen die Brückenwand – für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät, er verstirbt noch am Unfallort. Keine zehn Tage später nahezu dasselbe Szenario. Wieder knallt ein Auto, das aus Richtung Eisenach kommend auf der Bundesstraße 19 unterwegs war, frontal gegen die Mauer. Die Fahrerin kann schwer verletzt aus dem Auto befreit werden. Zur genauen Unfallursache gibt es vonseiten der Polizei keine Angaben. Fest steht jedoch, dass in beiden Fällen Fremdverschulden oder ein technischer Defekt mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.